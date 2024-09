Hanno rotto gli indugi, Maignan via dal Milan: lo stanno convincendo

Il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan: pronto il super colpo per l’estate 2025, rossoneri avvisati

Non è stata una pausa per le nazionale particolarmente tranquilla per il Milan. I rossoneri hanno avuto un inizio di campionato deludente con due punti in tre partite.

Risultati che hanno acceso i riflettori sulla panchina di Fonseca, con la società che ha confermato la fiducia al tecnico consapevole, consapevole però che non potrà sbagliare i prossimi appuntamenti per non finire ancora di più nell’occhio del ciclone.

Lì dove ci sono Theo Hernandez e Rafa Leao, protagonisti del caso cooling break contro la Lazio nell’ultima partita disputata. All’appello manca l’altro big della rosa milanista, Mike Maignan. Il portiere resta uno dei punti di forza della squadra di Fonseca, ma sul suo futuro aleggia un’ombra: il contratto in scadenza nel 2026 rende urgente il rinnovo per evitare un possibile addio estivo. Ed è proprio in questa direzione che vanno le indiscrezioni che arrivano dal’Inghilterra.

Calciomercato Milan, Maignan via: la big rompe gli indugi

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è ottimismo sul rinnovo di Maignan che potrebbe concretizzarsi con un’intesa per un ingaggio da sei milioni di euro a stagione.

L’accordo però non c’è ancora ed allora ecco che il portiere francese diventa appetibile per tutti i club d’Europa. Tra questi c’è anche il Real Madrid che, secondo quanto riferito da ‘teamtalk.com’, sarebbe pronto a rompere gli indugi e soffiare il calciatore al Milan. Florentino Perez ha individuato in Maignan il nome giusto per sostituire Courtois, anche se il belga è stato tra i protagonisti della finale di Champions League.

Per arrivare al francese, il presidente dei blancos starebbe sfruttando anche la ‘colonia’ francese presente al Bernabeu ed in particolare Kylian Mbappe. Il campione transalpino sarebbe tra i protagonisti dell’opera di convincimento, parlando costantemente con Maignan di quanto è bello vestire la maglia del Real Madrid. Per respingere l’assalto a Milanello hanno solo un modo: trovare il prima possibile l’accordo con il portiere per il nuovo contratto e disinnescare la ‘bomba’ rinnovo.