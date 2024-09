Milan, obiettivo rinnovi: il punto su Theo Hernandez e Maignan | CM.IT

Il punto della situazione sul futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan al Milan: ecco come stanno le cose

Dalle parole ai fatti. Chiuso il calciomercato estivo, Giorgio Furlani non può certo andare in vacanza. Il Milan, infatti, nelle prossime settimane è chiamato ad intensificare i contatti con Theo Hernandez e Mike Maignan per provare a rinnovare i loro contratti.

Dalle parti di Casa Milan, in via Aldo Rossi, si è respirato sempre tranquillità in merito al futuro dei francesi. I momenti critici in estate non sono mancati, soprattutto con il terzino cercato con insistenza dal Bayern Monaco. Come promesso da Zlatan Ibrahimovic e da tutta la dirigenza rossonera, però, i due giocatori sono alla fine rimasti in rossonero al pari di Rafa Leao.

Milan, futuro Hernandez e Maignan: le cifre dei possibili accordi

Ora, come detto, però, serve passare dalle parole ai fatti. Sì perché una vera e propria trattativa per il prolungamento del contratto di Theo Hernandez non è mai iniziata.

Il Milan ha voluto rinviare le discussioni con il terzino e il suo entourage alle settimane successive alla chiusura del mercato. Ma le richieste del francese sono ben note, arrivare a guadagnare sui 7-8 milioni di euro netti a stagione. Il Milan da parte sua vuole riconoscere ad Hernandez uno stipendio importante, equiparabile a quello di Rafa Leao. La forbice dunque non è poi così grande. Serve, però, sedersi attorno ad un tavolo per fare quadrare i conti e dirsi davvero come stanno le cose. Si parte, comunque, dal presupposto che il Milan vuole continuare con Theo Hernandez e si farà di tutto per arrivare a dama.

Discorso simile per Mike Maignan, per il quale, però, si è un po’ più avanti. L’ottimismo attorno al francese, di cui vi abbiamo parlato nei mesi scorsi, continua ad esserci. Il francese è un leader del Diavolo e il nuovo accordo può arrivare sui sei milioni di euro con i bonus.

Come detto, ora bisogna passare dalle parole ai fatti. Avvicinarsi alla prossima estate, quando mancherebbe solo un anno alla scadenza, potrebbe essere troppo pericoloso e il Milan vuole evitare questo. Il rinnovo di Rafa Leao, decisamente più complicato, ci insegna però che per il Diavolo offrire determinate cifre è un po’ più facile rispetto a qualche anno fa. Ma le big del calcio europeo, a partire da Psg, Real e Bayern Monaco, sono con le antenne dritte