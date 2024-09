Tonali torna in Italia: decisione choc

Dopo l’ottimo ritorno in Nazionale, per Sandro Tonali potrebbero riaprirsi le porte del campionato di Serie A

L’Italia nel destino di Sandro Tonali: l’ottima prestazione offerta contro la Francia può rappresentare un punto di ripartenza per il centrocampista.

La vittoria in Nations League contro la Francia, dopo un inizio choc, ha fornito più di una indicazione positiva al commissario tecnico Luciano Spalletti. In particolar modo, la prestazione di Sandro Tonali, tornato a vestire la maglia azzurra dopo quasi un anno: non la indossava dal 9 settembre del 2023, in occasione del pareggio con la Macedonia del Nord nel match valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Da quel momento un lungo stop a causa della squalifica per la vicenda relativa alle scommesse online.

Una squalifica della durata di dieci mesi comminata dalla Figc e che ha costretto il centrocampista ex Brescia a restare fermo per una stagione intera. Poi il ritorno in campo lo scorso 28 agosto, in occasione della partita di EFL Cup vinta dal Newcastle United ai calci di rigore contro il Nottingham Forest per poi giocare ventidue minuti in campionato contro il Tottenham, nel match valevole per la terza giornata del campionato di Premier League.

Tonali torna in Nazionale: si riaprono le porte della Serie A?

Legato al Newcastle United da altri quattro anni di contratto, Sandro Tonali ha lasciato il Milan un anno fa, quando il club inglese versò nelle casse della società bianconera più di sessanta milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe 2000.

Finora i Magpies non hanno potuto usufruire delle qualità tecniche di Sandro Tonali, a caccia di riscatto dopo una stagione inevitabilmente difficile. La prestazione sfoderata contro la Francia in Nations League ne è la conferma e chissà che in un futuro non troppo lontano per l’ex Brescia non possa concretizzarsi un ritorno in Serie A. Nel quotidiano sondaggio su X, ai lettori di Calciomercato.it abbiamo chiesto a quale squadra del massimo campionato italiano Sandro Tonali potrebbe tornare maggiormente utile.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥 Sandro #Tonali è tornato in #Nazionale con una prestazione super contro la #Francia: a quale big italiana servirebbe di più❓ 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 8, 2024

La maggior parte dei partecipanti al sondaggio ha indicato il Milan come squadra ideale per il ritorno di Sandro Tonali in Italia. Il 57,1% dei votanti infatti ha indicato la squadra rossonera, seguita dalla Juventus (21,4%), dal Napoli (14,3%) e dall’Inter, votata solo dal 7,1% dei partecipanti al sondaggio.