Inter, replica al veleno alle accuse di Commisso

Dopo le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sull’Inter, arriva la risposta piccata dei nerazzurri

Anche a campionato fermo, le discussioni e le polemiche attorno al mondo del calcio italiano non si fermano mai. Stanno tenendo banco le dichiarazioni avanzate in questi giorni dal patron della Fiorentina, Rocco Commisso, che aveva parlato in maniera assai critica della situazione debitoria di alcuni club importanti tra cui Inter e Milan.

“La Juventus è stata penalizzata per delle irregolarità, Inter e Milan hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono mai state sanzionate – aveva dichiarato il numero uno dei viola – Mi chiedo ancora se chi ha vinto in certi anni poteva essere iscritto al campionato. Zhang? Non si sa più dov’è…”.

Non si è fatta attendere la replica da parte dell’Inter, affidata all’amministratore delegato Alessandro Antonello. All’uscita dell’Assemblea di Lega Serie A, ha spiegato: “L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo”. Antonello ha poi parlato ai giornalisti presenti anche di altri temi, tra cui il nuovo stadio nerazzurro. “Nei prossimi giorni ci incontreremo con il sindaco come promesso”, ha affermato in merito all’ipotesi Rozzano. “Restare a San Siro? Non c’è ancora nulla di certo”.