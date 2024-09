Bennacer ko e Rabiot a zero: la scelta del Milan

Decisione presa dal Milan su Rabiot dopo l’infortunio accusato da Bennacer in Nazionale. L’algerino rischia un lungo stop

Il Milan perde di nuovo Bennacer, già ai margini del progetto, a causa di un infortunio. Si tratta di un problema serio, tanto che l’algerino ha già lasciato il ritiro della Nazionale dando forfait per il match contro la Liberia.

Per il centrocampista si parla di un serio infortunio al polpaccio, uno stop che rischia di tenerlo fuori gioco per ben 3 mesi. A Milanello incrociano le dita, sperando che il guaio muscolare accusato dal ventiseienne, il cui nome è presente sulla lista cessioni del club di Cardinale, sia meno grave di quanto si dica, con il calciatore out solo per le prossime tre partite. C’è attesa, quindi, per gli esami strumentali a cui si sottoporrà l’ex Empoli.

In mediana, con il ko di Bennacer, Paulo Fonseca ha gli uomini contati. A disposizione del tecnico portoghese ci sono infatti solamente Fofana, Reijnders, Musah e Ruben Loftus-Cheek. Ecco perché nelle scorse e in queste ore è tornato a circolare con forza il nome di Adrien Rabiot, ancora senza squadra dopo l’addio a zero alla Juventus. Luca Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’, tuttavia, conferma quanto scritto ieri da Calciomercato.it. Ovvero che Rabiot al Milan è un’operazione pressoché impossibile.

Il Milan non prenderà Rabiot o altri svincolati per sostituire Bennacer dopo l’infortunio. I giovani di Milan Futuro avranno spazio. Silvano Vos e Kevin Zeroli i primi candidati. Mattia Liberali può avere una chance. pic.twitter.com/3RSdoLKbBs — luca bianchin (@lucabianchin7) September 9, 2024

Milan, niente Rabiot: Zeroli o Vos per rimpiazzare Bennacer

Rabiot continua ad avere costi alti, tra ingaggio e commissioni, e ha già rifiutato la proposta del Milan. Il quale ha deciso di non sostituire Bennacer, non ricorrendo al mercato degli svincolati. Il sostituto dell’algerino potrebbe essere Kevin Zeroli, l’ex Primavera rossonera attualmente protagonista nel Milan Futuro guidato da Bonera.

Attenzione, però, anche al nome di Vos, il prospetto olandese acquistato dall’Ajax nel calciomercato estivo. “La Serie C gli sta stretta e Fonseca lo proverà tra i grandi – abbiamo scritto ieri – L’olandese ha davvero tutto per imporsi e il suo momento potrebbe essere già arrivato”.