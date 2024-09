Rebus Milik per la Juve: la mossa di Giuntoli per anticipare l’Inter

Milik resta fermo ai box per infortunio: la Juventus si interroga sul futuro del polacco, gli obiettivi sul mercato di Giuntoli nel reparto offensivo

La Juventus guarda oltre e non si ferma. I bianconeri hanno fatto la voce grossa nell’ultimo mercato, rivoluzionando la rosa a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta.

Giuntoli e la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ hanno consegnato una squadra in grado di competere per il vertice al tecnico italo-brasiliano e lottare con i campioni d’Italia dell’Inter nella corsa scudetto. L’opera di scouting sul mercato della Juve però non si ferma e gli uomini della Continassa già guardano alle prossime finestre con l’obiettivo di puntellare ulteriormente lo scacchiere di Motta. Un punto interrogativo della squadra bianconera è riservato a Milik, ancora ai box dopo l’intervento al menisco del ginocchio dello scorso giugno. Il rientro del polacco slitta e non sarà a disposizione neanche alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Calciomercato Juventus, Milik resta in bilico: David e Pepi per l’attacco

Thiago Motta aspetta il ritorno di Milik, vice Vlahovic designato nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’ dopo l’ultimo mercato.

L’ex Napoli e Marsiglia però figurava nella lista dei cedibili di Giuntoli e, se non dovesse convincere a livello di prestazioni nei prossimi mesi, tornerebbe d’attualità una sua partenza alla riapertura della campagna trasferimenti invernale. Milik ha un contratto fino al 2026 e una valutazione di circa 10 milioni di euro: se dovesse arrivare alla Continassa una proposta vicina alla doppia cifra, la dirigenza della Juve la prenderebbe certamente in considerazione. E il sostituto? Intanto Motta può contare in rosa su un attaccante polivalente come Nico Gonzalez e guarda con attenzione agli scenari su Jonathan David.

Giuntoli, anche per anticipare la concorrenza della rivale Inter, potrebbe decidere di anticipare le mosse per il canadese che si svincolerà a giugno dal Lille. Inoltre – come riporta ‘Tuttosport’ – sotto la lente d’ingrandimento della Juventus c’è Pepi, prossimo avversario in Champions League con la maglia del PSV Eindhoven e che verrà osservato insieme a David (e al compagno di club Tillman) nel match tra Stati Uniti e Canada.