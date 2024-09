Forfait per problemi fisici, il ct ne manda quattro a casa

Problemi fisici per quattro calciatori, il ct costretto a mandarli a casa: saltano la seconda gara con la Nazionale

Una pausa delle Nazionali che miete vittime. Il tema è stato spesso discusso, con molti club che si ritrovano penalizzati e con giocatori che tornano con diversi acciacchi.

Oltre alla Nations League, anche negli altri continenti c’è una posta in palio importante. Dalle qualificazioni mondiali in Sudamerica a quelle per la Coppa d’Africa in Africa. E a riguardo l’Algeria ha comunicato un forfait di quattro giocatori. La nazionale nordafricana ha battuto in casa ad Orano la Guinea Equatoriale e ora dovrà affrontare la Liberia a Monrovia per la seconda partita del girone. Una gara a cui però non prenderanno parte ben quattro giocatori, mandati a casa dal ct Vladimir Petkovic.

A causa di problemi fisici, l’ex allenatore della Lazio e tecnico della Nazionale maghrebina, dovrà fare a meno di ben quattro calciatori per la trasferta liberiana. Si tratta di Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Mohamed Amoura e Rayan Ait Nouri. I quattro, riferisce la federazione algerina:

“non potranno partecipare alla prossima partita della nazionale contro la Liberia, in programma martedì prossimo a Monrovia, per motivi medici”.