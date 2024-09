Dalla Nazionale al Milan, la scelta è stata fatta: colpo di gennaio

Protagonista con la Nazionale di Spalletti contro la Francia, può diventarlo anche del prossimo mercato: è il colpo ideale per il Milan

L’Italia torna a sorridere. Il fallimento europeo cancellato dalla bella vittoria sul campo della Francia, contro cui non vincevamo dal 2008.

Spalletti non poteva immaginare un ritorno migliore per la Nazionale che ha incassato senza soccombere il gol in avvio ed è andata poi a rimontare e vincere la gara contro i transalpini. Tanti i protagonisti del successo in terra francese degli azzurri: gli autori del gol (Dimarco, Frattesi e Raspadori), un ritrovato Tonali, un ottimo Retegui, ma anche un Samuele Ricci che ha dimostrato di poter essere titolare dell’Italia anche nei grandi appuntamenti.

Il centrocampista del Torino ha confermato il suo ottimo inizio di stagione che aveva convinto Spalletti non soltanto a convocarlo, ma anche a consegnargli un posto tra gli undici mandati in campo dal primo minuto. Una prestazione importante che apre le riflessioni anche sul suo futuro: è pronto per il grande salto in una big?

Calciomercato, Ricci al Milan: la scelta è stata fatta

Proprio il centrocampista granata è il protagonista del sondaggio di Calciomercato.it su X: “Promosso anche dalle parole di Spalletti, Samuele Ricci ha ben impressionato contro la Francia. A quale altra big di Serie A farebbe più comodo?”

La scelta è ricaduta sul Milan, votato dal 47,5%: i rossoneri hanno la necessità di rinforzarsi ulteriormente viste anche le incertezze sul futuro di Bennacer, è Ricci può essere il nome giusto. Dietro al Milan ecco la Juventus con il 21,1% di voti, nonostante una mediana completamente rivisitata nell’ultima finestra di mercato. Meno votata la scelta Napoli che raccoglie il 17,1% delle preferenze, comunque più dell’Inter che si è fermata al 14,5%.