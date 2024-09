Si infortuna di nuovo: tegola che mette nei guai l’allenatore

Problemi in vista della ripresa del campionato: ricaduta fastidiosa dopo l’infortunio, si ferma di nuovo, si teme un lungo stop

Pausa nazionali in cui le squadre si stanno preparando per entrare nel vivo della stagione, con il secondo ciclo di sfide che si annuncia già piuttosto delicato per i rispettivi obiettivi. Il problema, per gli allenatori, è gestire le forze e se possibile non incappare in infortuni che potrebbero purtroppo complicare i piani.

Arrivano invece brutte notizie in casa Genoa, con Fabio Miretti che subisce un nuovo stop. Il centrocampista in prestito dalla Juventus era appena rientrato da un precedente problema fisico, ma si è fermato nuovamente, per un problema muscolare la cui entità è tutta da verificare. Serviranno gli esami strumentali per saperne di più e fare chiarezza, intanto appare evidente che Miretti, con tutta probabilità, non ci sarà dopo la pausa per la sfida casalinga con la Roma per i rossoblù e sarà forse destinato a saltare altre sfide. Una brutta gatta da pelare per Gilardino.