Offerta irrinunciabile per Ancelotti: il Real Madrid flirta già col sostituto

Possibile novità a sorpresa per Carlo Ancelotti: si profila una nuova esperienza per il tecnico del Real Madrid

Dopo aver vinto l’ennesima Champions League e aver conquistato la Supercoppa europea contro l’Atalanta, Carlo Ancelotti pensa a un futuro tutto nuovo.

In passato era stato accostato alla panchina della Nazionale brasiliana, ma a più riprese Carlo Ancelotti ha spiegato di voler chiudere la sua carriera da allenatore alla guida del Real Madrid. Sulla panchina dei Blancos dal 2021 dopo la prima esperienza a cavallo tra il 2013 e il 2015, il tecnico di Reggiolo con la formazione madrilena ha vinto praticamente tutto, in particolar modo due campionati spagnoli, due coppe di Spagna, altrettante supercoppe nazionali, ben tre Champions League e Supercoppe europee oltre a due mondiali per Club.

Non manca proprio nulla nella bacheca di Carletto, che aveva già vinto e stravinto in Italia, Francia, Germania e Inghilterra allenando Milan, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Chelsea. Dopo aver compiuto sessantacinque anni lo scorso 10 giugno, Carlo Ancelotti resta sulla panchina del Real Madrid, anche alla luce di un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, ma quella con i Blancos potrebbe non essere l’ultima esperienza per il tecnico di Reggiolo.

Carlo Ancelotti pensa al futuro: la clamorosa possibilità

A svelare il clamoroso retroscena in merito al futuro di Carlo Ancelotti è stato il giornalista spagnolo Ramón Álvarez de Mon, da sempre ben informato sulle vicende del Real Madrid.

Sul suo account X e sul suo canale YouTube, Ramón Álvarez de Mon ha spiegato che Carlo Ancelotti “non esclude di andare in Arabia Saudita quando lascerà il Real Madrid“. In particolar modo, il tecnico ex Milan avrebbe già “ricevuto una offerta molto importante”. E il Real Madrid avrebbe già trovato il sostituto in Xabi Alonso, ex centrocampista delle Merengues tecnico del Bayer Leverkusen. Stando al contratto in essere, Carlo Ancelotti dovrebbe lasciare Madrid il 30 giugno 2026, ma in caso di stagione negativa, il divorzio potrebbe essere anticipato.

Al contrario, con diverse vittorie sul tavolo, Carlo Ancelotti resterebbe alla guida del Real Madrid fino al termine del contratto. In Arabia Saudita avrebbero offerto a Carlo Ancelotti un contratto pluriennale che potrebbe permettergli di guadagnare cinquanta milioni di euro nel giro di pochi anni. Resta da capire se il tecnico di Reggiolo si farà convincere dalla ricca proposta o se deciderà effettivamente di chiudere la sua carriera nel calcio che conta.