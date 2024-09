Milan-Jovic, il futuro è già scritto: ecco cosa succede

Luka Jovic è stato messo alla porta dal Milan, ma un suo addio adesso è praticamente impossibile: il punto della situazione

La gestione di Luka Jovic da parte del Milan non è stata certamente delle migliori. Il Diavolo ha deciso di rinnovare il contratto dell’attaccante dopo una stagione positiva da vice Olivier Giroud, ma alla fine del mercato è di fatto diventato un esubero.

Sì perché il club rossonero ha voluto aggiungere in rosa un nuovo centravanti, quel Tammy Abraham, che è così diventato il primo cambio di Alvaro Morata. L’ex Fiorentina è stato invitato a fare le valigie, ma senza successo. Il giocatore, che aveva ricevuto gli elogi da Paulo Fonseca, prendendosi anche la pesantissima maglia numero 9, ha però preferito rimanere al Milan, nonostante l’interesse di diverse squadre, anche dalla Spagna.

Milan, complicato un addio di Jovic: il punto sul futuro

Oggi Jovic potrebbe sbarcare in Turchia, dove il mercato è ancora aperto, ma questa al momento appare una possibilità davvero remota.

Nelle scorse ore Giorgio Furlani ha provato a far rientrare il ‘caso’ Jovic, sostenendo che il serbo tornerà utile viste le tante partite. Nel frattempo, però, il Milan ha deciso di tenerlo fuori dalla Champions League. Jovic – è vero – potrà dare una mano da jolly, subentrando a partita in corso dalla panchina.

Ma essere relegato esclusivamente a questo ruolo non può certo essere gratificante. Il futuro di Jovic, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, è destinato ad essere lontano dal Milan. Appare solo questione di tempo: è praticamente impossibile in questi giorni, ma a gennaio se il minutaggio non sarà soddisfacente il suo agente sarà chiamato a trovargli una sistemazione. A 26 anni, però, Jovic ha poca voglia di andare a giocare in un campionato poco competitivo