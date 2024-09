Lunedì il nuovo allenatore: c’è Brocchi in prima fila

Partenza falsa in campionato ed esonero ufficiale in panchina: per il sostituto avanza la candidatura dell’ex Milan Brocchi

Decisione forte del Trapani lo scorso weekend, con l’esonero dell’allenatore Torrisi dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Picerno.

Il patron del club siciliano Antonini non ha voluto aspettare e ha dato un primo segnale all’ambiente e alla squadra con il ribaltone in panchina. Il Trapani ha ufficializzato il divorzio da Torrisi dopo appena due giornate del campionato di Serie C, dove l’ambiziosa formazione granata aveva conquistato un solo punto su sei disponibili. Antonini ha deciso così di dare subito una sferzata per cambiare immediatamente registro e adesso è a caccia del nuovo allenatore.

Panchina Trapani, salta l’accordo con Oddo: avanza la candidatura di Brocchi

Tanti i nomi in ballo e di un certo peso per il Trapani, tra cui spiccava Massimo Oddo. L’ex terzino campione del mondo era vicino all’accordo, prima che saltasse la trattativa con i siciliani.

Il presidente Antonini valuta così altre piste e tra questi avanzano le candidature di Liverani, Tesser e dell’ex Milan e Monza Brocchi. Presto sarà presa una decisione definitiva sul nuovo allenatore, ma senza accelerare i tempi come confermato dal patron: “Mi sono preso una settimana di tempo, nessuna scelta affrettata, ma ponderata attentamente anche guardando i parametri finanziari. Una scelta logica, sono convinto che lunedì 9 settembre presenteremo il nuovo allenatore, una persona che ha già lavorato anche in categorie superiori e vinto”, le parole di Antonini.

Intanto sabato sera nella trasferta contro il Crotone andrà in panchina a interim il tecnico della Primavera Salvatore Aronica, mentre tra i nomi sopracitati Brocchi sarebbe leggermente in vantaggio nelle preferenze della dirigenza del Trapani per ereditare il timone di Torrisi.