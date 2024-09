Juve-Fiorentina, asse caldissimo: subito un nuovo colpo bianconero

Il giocatore non rientra più nei piani dei Viola e Raffaele Palladino è pronto a scaricarlo già durante il calciomercato di gennaio

Ormai da anni la Juventus e la Fiorentina continuano a fare affari, nonostante tra i tifosi non scorra buon sangue. Questa estate così sono stati diverse le operazione concluse.

Sono stati, prima, i Viola ad acquistare dai bianconeri Moise Kean e poi – a pochi giorni dalla chiusura del mercato – Nico Gonzalez ha fatto il percorso inverso. Nel recente passato ricordiamo, inoltre, gli affari Dusan Vlahovic e Federico Cehisa, ma anche Federico Bernardeschi ha fatto lo stesso percorso. Inverso quello di Arthur, che sarebbe voluto rimanere a Firenze, ma non è stato trovato un accordo, così come per MckKennie e Kostic. Affari che magari sono stati rinviati a gennaio.

Ma l’asse Torino-Firenze può scaldarsi soprattutto per un altro calciatore, che non rientra più nei piani di Raffaele Palladino. Il segnale di domenica, d’altronde, è stato più che chiaro. Il tecnico dei Viola, infatti, ha deciso di puntare su Rubin Gosens, che di fatto non si era mai allenato con la squadra, lasciando fuori Fabiano Parisi. Il tedesco ha ripagato la fiducia dell’ex Monza, trovando subito la rete nei minuti finali di un match davvero avvincente proprio contro i brianzoli.

Fiorentina, Parisi via a gennaio: Juve e Milan alla finestra

Per l’ex Empoli, invece, solo panchina. Per il giovane giocatore, prima c’erano stati 90 minuti con il Venezia e 30 con il Parma. Ora la situazione è decisamente cambiata e con la presenza in rosa di capitan Biraghi, che ha giocato anche da braccetto, potrebbe esserci sempre meno spazio per lui.

In queste ore, così, si sta ipotizzando un suo addio già durante il mercato di gennaio. Il classe 2000 di Solofra potrebbe così cambiare aria dopo un anno e mezzo non proprio fortunato. E dire che il nome di Parisi, prima dell’approdo a Firenze, era davvero sul taccuino di tutti i top team. Un ritorno di fiamma non è certo da escludere. Occhio così alla Juventus, sempre molto attenta ai talenti i italiani, che potrebbe decidere di rafforzare il pacchetto arretrato con l’inserimento di nuovo terzino sinistro. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero chiaramente favorire l’affare. Un’altra squadra che potrebbe essere interessata al giocatore è, inoltre, il Milan, alla ricerca ormai da anni di un vice Theo Hernandez.