Caos bilanci e nuova penalizzazione: sentenza definitiva in arrivo

Arrivano nuovi importanti dettagli in merito ad una situazione che si sta trascinando ormai da settimane. Ecco cosa sta succedendo

Nonostante i campionati più importanti d’Europa siano già entrati nel vivo, a calamitare l’attenzione mediatica non sono soltanto voci e indiscrezioni di campo. Oltre agli spifferi di mercato che continuano a calamitare non poche attenzioni in merito soprattutto alle vicende svincolati, nuove sfide attendono i club in aule di tribunali.

Sebbene la situazione in Italia almeno fino a questo momento resti piuttosto tranquilla sotto questo punto di vista, un discorso analogo non può essere fatto per il campionato di Premier League. Le nuove politiche economico-finanziarie portate avanti dal massimo campionato inglese hanno comportato notevoli restrizioni in merito ai margini di manovra dei club, che ora devono rispettare parametri molto più rigidi. I verdetti che hanno riscritto la classifica della stagione appena conclusa ne sono una testimonianza tangibile. Nelle prossime settimane la vicenda legata al Manchester City rappresenterà inevitabilmente un autentico spartiacque. Ma le sorprese non sono finite qui. Intervenuto nel corso del postcast Inside Track di Football Insider, infatti, Keith Wyness ha passato in rassegna la situazione riguardante il Leicester.

Incubo penalizzazione per il Leicester, dall’Inghilterra: novità imminenti

Nello scorso marzo le ‘Foxes’ sono state accusate di aver violato le regole PSR della Premier League per la stagione 2022-23. Lasso di tempo nel quale il Leicester ha riportato perdite a bilancio dal valore complessivo di 89,7 milioni di sterline, cifra non molto distante dai poco più di 100 milioni di sterline autorizzate.

Toccando questo tema e ribadendo con forza le posizioni espresse anche in altre circostanze, Wyness ha dunque chiosato: “La mia posizione è sempre stata questa: ho detto che il Leicester avrebbe avuto difficoltà nel momento della promozione in Premier League. Qualsiasi club preferirebbe lottare per restare in Premier piuttosto che in Championship, quindi credo che stiano facendo del loro meglio per provare a farlo. Non ci sono ancora novità su possibili svolte della questione, ma osserveremo da molto vicino la vicenda”. Wyness ha poi chiuso il suo intervento affermando che ulteriori novità sono attese a stretto giro di posta.