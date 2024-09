Thiago Motta richiama Yildiz: cosa non va nella Juventus

Kenan Yildiz non è riuscito per il momento a marcare la differenza nel match tra Juve e Roma: le indicazioni dalla panchina di Thiago Motta per il talento turco

Juventus-Roma ferma sullo 0-0 dopo la prima mezz’ora, dove regna molto equilibrio tra le due squadre e con Di Gregorio e Svilar tra i pali finora poco impegnati.

I giallorossi ci provano con Pellegrini, mentre i bianconeri padroni di casa si affidano ai blitz sulla destra del jolly Cambiaso. Non si è acceso per il momento uno degli uomini più attesi, Kenan Yildiz, che ha cambiato spesso posizione in campo per cercare di non dare punti di riferimento alla difesa ospite. Mancini e compagni hanno limitato il numero 10 della ‘Vecchia Signora’, che a più riprese ha ricevuto le indicazioni dalla panchina di Thiago Motta.

L’allenatore italo-brasiliano guida da bordocampo la Juve e ha invitato i suoi a giocare con meno frenesia e a essere più lucidi sulla trequarti avversaria. A Yildiz, nello specifico, Motta chiesto di cercare più il dialogo con Vlahovic e non forzare a ogni ripartenza la giocata.