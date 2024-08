Supplemento di visite mediche per Danso: accordo con la Juve per Djalò

Alla Roma, altre visite mediche per Kevin Danso dopo quelle svolte ieri: la situazione per il difensore austriaco

Ore convulse di mercato tra ultime trattative e ultime ufficialità, prima del gong di domani sera a mezzanotte. I tifosi della Roma attendevano l’ufficialità del colpo Kevin Danso, che però non è ancora arrivata.

Per il difensore austriaco, c’è stato infatti un supplemento di visite mediche, dopo quelle già sostenute nella giornata di ieri. In casa giallorossa, tuttavia, non c’è allarmismo, ma si parla soltanto della necessità di approfondire alcuni esami medici svolti in queste ore. Il tutto sarà valutato a 360 gradi da parte dello staff capitolino per giungere alla definizione della vicenda. Intanto, la Roma avrebbe messo le mani su Tiago Djalo, in arrivo dalla Juventus in prestito, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.