Infortunio al tendine del ginocchio, batosta UFFICIALE: i tempi di recupero

Brutto infortunio per il calciatore della big che ha accusato un problema al tendine del ginocchio: resi noti i tempi di recupero

Brutta notizia per la big che deve fare a meno di uno dei suoi calciatori per oltre un mese. Non trova pace Mason Mount, centrocampista del Manchester United, costretto a chiedere il cambio nel corso della sfida contro il Brighton. Il calciatore era stato sostituito alla fine del primo tempo per un fastidio al tendine del ginocchio ed ora è arrivata l’ufficialità: il calciatore dovrà restare a riposo per qualche partita.

Si parla di uno stop che potrà andare avanti per un mese, obbligando il giocatore a tornare in campo sicuramente dopo la pausa per le Nazionali. Uno stop che arriva proprio nel momento migliore per Mount, che si era messo alle spalle i problemi della passata stagione ed aveva iniziato al meglio la stagione.

Manchester United, infortunio per Mount: “Sono frustrato”

Appena venti le partite disputate dal centrocampista con la maglia del Manchester United dal suo arrivo, proveniente dal Chelsea, a causa dei continui problemi fisici accusati lo scorso anno.

Uno stop per qualche settimana a causa di un problema sempre al tendine del ginocchio, quindi quattro mesi per un infortunio al polpaccio e la difficoltà a ritrovare la giusta forma fisica. Un calvario costato caro a Mount che ha perso la convocazione ad Euro 2024 e sperava di essersi lasciato la sfortuna alle spalle in questa stagione.

Non è andata così, con lo stop dopo la seconda giornata di campionato: “Sarò fuori per alcune partite – la sua dichiarazione tramite social – . Prima e durante il pre-campionato, ho lavorato duramente per rimettermi in forma e mi sono risentito energico e pronto. Ora sono frustrato – ha continuato – e farò il possibile per tornare nella migliore forma e aiutare la squadra”.