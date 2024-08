Bologna, infortunio Ndoye: lesione al bicipite femorale e tempi di recupero

Le ultime news Bologna riguardano l’infortunio di Dan Ndoye. Lesione al bicipite femorale: ecco quando tornerà in campo

Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna ha perso per infortunio uno dei suoi gioielli: lo svizzero Dan Ndoye.

Il comunicato ufficiale pubblicato dal club felsineo rivela l’esito degli esami a cui si è sottoposto il calciatore: “Dan Ndoye ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane“. L’esterno elvetico salterà quindi le sfide contro l’Empoli e il Como in Serie A, l’esordio in Champions League e gli impegni con la sua Nazionale. Nessuna lesione invece per Martin Erlic.