Problemi per Conte: infortunio e stop al trasferimento

Il giocatore si è fatto male proprio in serata. Ora c’è il rischio che l’affare salti e che il centrocampista non vada al Napoli: il punto della situazione

E’ durato solamente dieci minuti il match del centrocampista. Un infortunio che rischia di scombinare i piani del Napoli di Antonio Conte.

A fermarsi per infortunio è stato infatti Matt O’Riley. Il calciatore, fresco acquisto del Brighton, è stato portato sottobraccio da due membri dello staff medico del club inglese, nel corso della sfida di EFL (la Coppa di Lega) contro il Crawley Town all’Amex Stadium. L’intervento davvero brutto di Jay Williams ha quindi costretto O’Riley, che ha poggiato male la gamba, a lasciare il terreno di gioco.

Napoli, stop per O’Riley: il Brighton può trattenere Gilmour

Chiaramente solo nelle prossime ore conosceremo le condizioni del calciatore danese, seguito con insistenza dall’Atalanta prima dell’approdo al Brighton.

C’è chiaramente apprensione nel club inglese, ma un po’ anche in casa Napoli. Il rischio, infatti, è che l’infortunio di O’Riley possa condizionare il mercato in uscita dell’ex squadra di Roberto De Zerbi. Nelle ore scorse, d’altronde, si era scritto che l’arrivo dell’ex Celtic avrebbe potuto favorire l’approdo in azzurro di Billy Gilmour, ma il via libera da parte del Brighton non è ancora arrivato. Ora c’è il timore che l’affare possa subire un ulteriore rallentamento.