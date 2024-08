PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 2-0: pendolino Darmian, Barella lezioso

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Lecce, anticipo di San Siro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Darmian e Calhanoglu permettono ai campioni d’Italia di conquistare i tre punti

L’Inter non sbaglia e conquista la prima vittoria stagionale dopo il deludente pareggio all’esordio in campionato sul campo del Genoa.

Darmian non si ferma un attimo e mette in discesa la partita per i campioni d’Italia, sfruttando la preziosa torre di Taremi. La squadra di Simone Inzaghi gestisce la sfida senza rischiare niente e nella ripresa grazie al rigore (procurato da Thuram) dell’infallibile Calhanoglu archivia la pratica. Barella pecca di lucidità ed è troppo lezioso, nel Lecce l’unico a salvarsi è Ramadani. Inzaghi sorride e riscatta Marassi, malgrado l’assenza in attacco di capitan Lautaro Martinez.

INTER

Sommer 6,5

Pavard 6,5

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5

Darmian 7,5 (73′ Dumfries 6)

Barella 6 (73′ Frattesi 6)

Calhanoglu 7,5 (82′ Asllani SV)

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 6,5 (73′ Carlos Augusto 6)

Thuram 6,5 (77′ Arnautovic SV)

Taremi 6,5

Allenatore Inzaghi 6,5 – Inter attenta e che gestisce senza affanni le operazioni. Basta e avanza per dimenticare il pareggio di Genova e iniziare il cammino verso il bis scudetto.

TOP Inter: Darmian 7,5 – Classe operaia al potere, instancabile sulla corsia destra. Ha il merito di sbloccare subito la gara e mettere in discesa la serata per i suoi. Una certezza quando viene chiamato in causa. Pendolino.

FLOP Inter: Barella 6 – Raggiunge la sufficienza per il cross dal quale scaturisce l’intervento da rigore su Thuram. Non lesina energie, ma spesso è troppo lezioso nella giocata. E Inzaghi dalla panchina lo invita a giocare più semplice.

LECCE

Falcone 6

Gendrey 5

Gaspar 4,5

Baschirotto 5

Gallo 5

Pierret 5,5

Ramadani 6

Dorgu 5,5

Rafia 5,5 (64′ Pierotti 5; 85′ Berisha 6)

Banda 5 (64′ Morente 5,5)

Krstovic 5 (85′ Coulibaly SV)

Allenatore: Gotti 5 – Il Lecce fa il solletico ai campioni d’Italia e si vede solo nel recupero dalle parti di Sommer. Seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante ko all’esordio contro l’Atalanta.

TOP Lecce: Ramadani 6 – Tiene botta almeno per un’ora abbondante in mezzo al campo e a inizio ripresa ci prova con una bella conclusione da fuori.

FLOP Lecce: Gaspar 4,5 – Prestazione da dimenticare per diversi giocatori salentini, specialmente per Gaspar nel cuore della difesa ospite. Pasticcia e si fa fregare come un pivello da Thuram sul penalty che chiude la partita.

Il tabellino di Inter-Lecce: cecchino Calhanoglu, Gaspar pasticcia

INTER-LECCE 2-0

5′ Darmian; 69′ rig. Calhanoglu

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (73′ Dumfries), Barella (73′ Frattesi), Calhanoglu (82′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (73′ Carlos Augusto); Thuram (77′ Arnautovic), Taremi. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Fontanarossa, Zielinski, Correa. Allenatore: Inzaghi

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani; Dorgu, Rafia (64′ Pierotti; 85′ Berisha), Banda (64′ Morente); Krstovic (85′ Coulibaly). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Pelmard, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Esposito, Marchwuinski. Allenatore: Gotti

Arbitro: Di Marco (sez. Ciampino)

VAR: Abisso

Ammoniti: Gallo (L), Banda (L)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 6′; spettatori 70.921