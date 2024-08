Juventus scatenata, accordo per Conceicao: subito a Torino

Dopo Nico Gonzalez, la Juventus sta per chiudere anche l’arrivo di Francisco Conceicao a Torino

Giornata di grande lavoro per la Juventus che si appresta a definire un’altra operazione dopo quella legata e Nico Gonzalez con la Fiorentina.

Il club bianconero ha infatti raggiunto l’intesa con il Porto per il trasferimento di Francisco Conceicao. Ai portoghesi andranno 6-7 milioni di euro più 2 di bonus per il prestito secco del forte esterno in maglia bianconera. Non avendo inserito alcuna opzione per il riscatto, la Juve a fine stagione dovrà sedersi nuovamente a discutere insieme ai Dragoes il futuro del figlio d’arte. Una formula che lascia dunque aperto un ultimo spiraglio per Jadon Sancho, altro obiettivo sul mercato dei bianconeri in rotta con il Manchester United.

In pochissime ore, dunque, Cristiano Giuntoli mette a segno due grandi colpi di mercato che vanno a rinforzare un reparto d’attacco che necessitava da settimane di nuovi innesti. Due esterni ideali dal punto di vista tattico per il gioco di Thiago Motta che sin dal suo arrivo in panchina ha spinto per l’ingaggio di attaccanti con queste caratteristiche.

Tra Juventus e Porto, inoltre, i dialoghi potrebbero proseguire su un altro fronte. Nelle scorse ore, infatti, sul taccuino di mercato Zubizarreta è finito il nome di Tiago Djalo. Il centrale portoghese, prelevato dal Lille lo scorso gennaio, non ha mani convinto il club bianconero. Lo stesso Motta ha cercato di concedere qualche chance al ragazzo nell’ultimo pre-campionato, ricevendo però prestazioni non all’altezza di quanto richiesto. Da qui la possibilità di far partire in prestito il difensore, aprendo alla prima manifestazione d’interesse del Porto per il difensore.