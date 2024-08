CR7 supera ancora Messi, spunta un’immagine virale: social impazziti

Cristiano Ronaldo ha superato ancora una volta Messi, ma mai come questa volta il caso è davvero particolare: perché i social sono impazziti

Una rivalità eterna tra due dei più grandi calciatori della storia. Per le nuovissime generazioni potrà non avere lo stesso valore di chi li ha visti nel loro prime, ma il portoghese e l’argentino hanno segnato un’epoca in maniera indelebile e, nonostante si ritrovino ormai a fine carriera, ancora oggi fanno discutere i tifosi su chi sia o sia stato il migliore.

Un dualismo che soprattutto negli anni “10” del 2000 ha monopolizzato appassionati, addetti ai lavori e ovviamente anche i social, sempre di più in rampa di lancio proprio con la nascita del duopolio del calcio mondiale. Centinaia di gol, decine di trofei individuali e di squadra, sia con il club che con la nazionale, ore e ore di discussione e di confronti per stabilire il numero uno assoluto.

Alla fine sarà pur sempre una questione soggettiva, e gli appassionati si sono potuti godere le magie di due mostri sacri nel loro momento migliore della propria carriera. Con entrambi sul viale del tramonto, è giusto che i tifosi più piccoli si appassionino alle giocate di Mbappé, Vinicius, Bellingham o ai gol di Haaland, ma la vecchia scuola non ha smesso di mettere a confronto CR7 e la “Pulce”.

Cristiano Ronaldo supera Messi, il record è particolare: cos’è successo

Una costante competizione tra i due, che ha ormai generato due fazioni opposte da almeno 15 anni. C’è chi ha sempre preso le parti di Cristiano Ronaldo, il calciatore che con il durissimo lavoro ha generato un talento sovrumano e chi ha sempre affiancato Messi, geneticamente dotato di un dono che lo ha reso chi è oggi.

Pur di stabilire chi dei due sia il migliore, i tifosi hanno pensato a qualsiasi cosa. Non potevano bastare di certo i gol, i trofei personali, quelli con i club e quelli con la nazionale. A dimostrarlo è quello che è successo nelle scorse ore, quando Cristiano Ronaldo ha annunciato di aver aperto il proprio canale YouTube chiamato UR Cristiano.

Il portoghese lo ha annunciato sul suo profilo Instagram da oltre 636 milioni di followers attraverso un video che ha quasi raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni. La reazione dei suoi sostenitori è stata immediata, tanto che l’account ha raggiunto i 5 milioni di iscritti in 5 ore e dopo circa 18 ore ne conta già 16. La sensazione è che in 24 ore possa raggiungerne 20 senza troppi problemi.

Un successo clamoroso, tanto che lo stesso attaccante ha pubblicato un altro video, in cui mostra con fierezza la placca spedita da YouTube per il raggiungimento del milione di iscritti. Un record senza precedenti, sia per il raggiungimento di una cifra simile in così poco tempo, sia per i tempi di consegna del regalo da parte del noto sito di video, che ha impiegato pochissimo a confezionare la targa celebrativa.

Proprio il famoso Golden Button è diventato il protagonista dello sfottò di cui vi abbiamo accennato. Su “X” infatti, ha iniziato a circolare un meme con Cristiano Ronaldo affiancato dalle due placche di YouTube (sia la Silver che la Golden) e Messi con nulla al proprio fianco. Chiaramente uno sfottò, dato che l’argentino non ha un canale YouTube. Tipica ironia da social, usata da parte dei sostenitori di CR7 per avere la meglio sull’ex Barcellona.

Sfottò a parte, il canale di Ronaldo viaggia su numeri insensati. Fin’ora sono stati pubblicati 12 video, dalla durata che oscilla dai 30 secondi ai 3 minuti con milioni di visualizzazioni (ben 11 quelle del video con Georgina). Il portoghese aveva raggiunto i 10 milioni di iscritti in 10 ore, battendo ogni record, specie quello detenuto da MrBeast (il canale con più iscritti su YouTube) che aveva raggiunto tale traguardo in 132 giorni (numeri altrettanto clamorosi).

UR Cristiano servirà per conoscere un lato più umano e personale di CR7? E’ possibile, specie con la fine della carriera che si avvicina. L’apertura di uno spazio attivo come questo, potrebbe aprire anche ad altri calciatori, generando un’importante novità nel panorama YouTube-calcio sia all’estero che in Italia. In questo e molto altro Ronaldo è sempre stato infatti un precursore.