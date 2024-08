Il big bianconero va subito ko: il comunicato UFFICIALE

Brutta notizia per i tifosi: “Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”

Brutte notizie per i tifosi bianconeri. Il calciatore acquistato solo da qualche giorno si è già infortunato. Appena uscito il comunicato ufficiale del club bianconero.

Parliamo di Alexis Sanchez, tornato all’Udinese tredici anni dopo l’addio per trasferirsi al Barcellona. Il cileno si è legato di nuovo alla società dei Pozzo lo scorso 10 agosto, firmando un contratto biennale, ovvero fino a giugno 2026.

Reduce dalla seconda avventura con l’Inter, ‘El Nino’ si è però presto infortunato. Un infortunio tutt’altro che banale, come recita infatti la nota ufficiale dell’Udinese, il classe ’88 “ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”. Rinviato a data da destinarsi, quindi, il suo nuovo debutto in maglia bianconera.