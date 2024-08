Dalla Juve all’addio choc: se ne va dopo due mesi

Sorprese negli ultimi giorni di calciomercato: dalla Juventus all’addio inaspettato, via dopo appena due mesi

Saranno giornate intense le ultime di calciomercato. Meno dieci al gong e tutte le big in Serie A sono ancora a caccia di colpi, più o meno importanti. Lo è anche la Juventus che con il sì di Kalulu sistemerà la difesa e dovrà poi fare altrettanto con centrocampo (Koopmeiners) e attacco (Nico Gonzalez può essere il primo colpo).

Giuntoli però qualcosa di importante lo ha già fatto con, ad esempio, gli innesti a centrocampo di Thuram e Douglas Luiz. Il francese si è fatto subito apprezzare contro il Como, mentre il brasiliano è ancora in ritardo di preparazione ed è stato schierato in campo soltanto nel secondo tempo.

Proprio il suo arrivo è stato possibile grazie ad un accordo con l’Aston Villa che prevedeva anche il trasferimento alla corte di Emery di due giovani bianconeri: Barrenechea e Iling-Junior. Entrambi sono stati lasciati fuori squadra dallo spagnolo nel match d’esordio in Premier League contro il West Ham e non hanno finora trovato lo spazio che si aspettavano. Proprio questo potrebbe portare ad un addio inaspettato dopo appena due mesi in Premier League.

Aston Villa, Iling-Junior già in partenza: non ha spazio

Stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, infatti, Iling-Junior avrebbe accettato il trasferimento in Premier League nella convinzione che all’Aston Villa avrebbe trovato più spazio.

Così finora non è stato, anche perché Emery ha diversi calciatore da poter utilizzare nel ruolo dell’ex bianconero. Ecco allora che si sta prendendo in considerazione anche l’idea di un trasferimento in prestito prima del termine del mercato. Un’ipotesi che si potrebbe realizzare soltanto nel caso in cui arrivasse davvero la proposta giusta, con il club che garantirebbe al 20enne la possibilità di giocare e crescere.

Da seguire quindi questa traccia con l’esterno inglese che dopo le 27 apparizioni della scorsa stagione con la Juventus, vorrebbe poter vedere il campo con continuità per mettere in mostra le proprie qualità e potrebbe valutare anche l’idea di un prestito se questo non posse possibile all’Aston Villa.