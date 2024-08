Messias riprende l’Inter al 95′, finale concitato al ‘Ferraris’: pari anche tra Parma e Fiorentina

Da pochi istanti si sono chiuse le prime due sfide della stagione di Serie A: Genoa-Inter termina in parità così come Parma-Fiorentina

Inizio col botto della Serie A. C’era molta attesa per capire il modo con il quale i Campioni in carica dell’Inter avrebbero iniziato il loro cammino in campionato. Al termine di una gara molto combattuta, nella quale la compagine di Inzaghi non è riuscita a capitalizzare le tante occasioni create, Thuram e compagni vengono ripresi dal tap in di Messias al 95′ che inchioda la gara sul definitivo 2-2. Al ‘Tardini’, invece, una perla di Biraghi su punizione permette alla Fiorentina di acciuffare il Parma, che si era portato in vantaggio grazie a Man.

Al ‘Ferraris’ è l’Inter a prendere immediatamente in mano le redini del gioco, creando i presupposti per andare in vantaggio in almeno due circostanze prima della rete di Vogliacco al ventesimo minuto di gioco, abile a sfruttare un’indecisione di Sommer e una dormita della retroguardia di Inzaghi. Colpita, l’Inter non fa fatica ad organizzare una reazione immediata. A cavallo della mezz’ora una pennellata di Barella pesca Thuram nel cuore dell’area di rigore: l’attaccante francese anticipa il suo diretto marcatore e di testa insacca il pareggio. La partita torna ad accendersi anche nel finale della prima frazione di gioco, con Feliciani che revoca all’Inter un rigore dopo un consulto Var, per tocco di Thuram sulla caviglia di Badelj.

Nella ripresa i meneghini trovano il gol al minuto 83 nuovamente con Thuram, che con un tocco delizioso completa la rimonta e accende il settore ospiti nerazzurro. Nel finale il ‘Grifone’ prova a riversarsi in avanti e riesce a trovare la rete del pareggio grazie a Messias, che ribadisce in rete il pallone dal dischetto respinto da Sommer. Negli ultimi minuti saltano i nervi e Feliciani ha il suo bel da fare per placare gli animi, con Acerbi e Sabelli che si ‘beccano’ poco prima di imboccare la via degli spogliatoi. Al ‘Tardini’, invece, dopo un primo tempo tutto di marca ducale, con i padroni di casa che si portano in vantaggio grazie a Man, la Fiorentina riesce a ritornare in partita grazie alla splendida rete di Biraghi su punizione, che fissa il punteggio sul definitivo 1-1.