È finita con la Juventus: nuova rescissione dopo Szczesny | CM.IT

La Juventus alle prese anche con le cessioni in queste ultime settimane prima della conclusione del mercato estivo: la decisione sull’esubero fuori dal nuovo progetto targato Thiago Motta

C’è grande fermento alla Juventus e non solo per il mercato in entrata che potrebbe presto portare Koopmeiners e Nico Gonzalez alla corte di Thiago Motta.

Da oggi l’allenatore italo-brasiliano avrà a disposizione anche Weston McKennie, che dal momento del ritorno a Torino dopo le vacanze estive si era sempre allenato con i giocatori in esubero e fuori progetto. Il nazionale statunitense nei mesi scorsi aveva rifiutato l’offerta di rinnovo e successivamente respinto la corte del West Ham, complicando il trasferimento di Douglas Luiz sotto la Mole. La situazione però è cambiata negli ultimi giorni, con il dietrofront di McKennie sul prolungamento oltre il 2025 e la disponibilità a trattare il nuovo accordo alle cifre proposte dalla società (sotto i 3 milioni d’ingaggio a stagione). L’ex Leeds e Schalke 04 potrebbe essere così convocato da Thiago Motta già per l’esordio in campionato di lunedì sera contro il Como.

Calciomercato Juventus, esubero De Sciglio: si va verso la rescissione

Diversa resta invece la situazione degli altri ‘fuori rosa’ alla Continassa, ad iniziare da Federico Chiesa che negli ultimi giorni si sta allenando lontano dal gruppo squadra.

Per il numero sette non ci sono ormai più i margini per ricucire e resta in uscita dalla Juve in questa sessione estiva del mercato. Al pari di Mattia De Sciglio, con la dirigenza bianconera che pensa anche a un’altra soluzione per il difensore ex Milan. A parte l’interesse del Monza non ci sono al momento offerte concrete sul tavolo per il giocatore e il Dt Giuntoli – come appreso da Calciomercato.it – valuta così anche una possibile rescissione del contratto come avvenuto con Szczesny. A De Sciglio andrebbe un indennizzo per lasciare la Juventus, mentre il club risparmierebbe sul suo ingaggio da circa 3 milioni di euro lordi del contratto in scadenza tra un anno. La ‘Vecchia Signora’ inoltre in uscita sta cercando di piazzare Kostic e Rugani, con quest’ultimo che rimane sempre nei radar di Bologna e Ajax.

Intanto, con il reintegro di McKennie, la Juventus riflette sul futuro di Miretti che potrebbe lasciare Torino in prestito secco per giocare con maggiore continuità dopo il recente rinnovo. Sul canterano bianconero è forte l’interesse del Genoa, in pole rispetto al Monza che lo aveva corteggiato già nelle scorse sessioni di mercato.