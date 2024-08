Il messaggio di Inzaghi all’Inter è chiaro: “Ci serve un altro giocatore”

L’allenatore dell’Inter parla da Appiano Gentile nella prima conferenza stampa della stagione, alla vigilia della trasferta di campionato contro il Genoa

Riparte da Genova e da Marassi la stagione dei campioni d’Italia dell’Inter. Domani pomeriggio i nerazzurri di Simone Inzaghi apriranno il campionato nell’anticipo in casa del Genoa.

L’Inter vuole difendere il titolo e Inzaghi non si nasconde nella prima conferenza stampa della stagione: “Lo sappiamo, siamo sempre stati dati fra i favoriti. Le griglie però non mi piacciono, tutti ai nastri di partenza vogliamo vincere più partite possibili e più titoli per le nostre squadre. Noi abbiamo questa responsabilità di difendere il titolo – sottolinea il tecnico piacentino dalla sala stampa di Appiano Gentile – Ci sono state delle novità per gli allenatori, dei ritorni. Molte squadre stanno investendo molto, noi siamo stati bravi a mantenere l’ossatura dello scorso anno, poi abbiamo messo dentro degli ottimi giocatori. Tante squadre puntano a vincere lo scudetto, vedo un campionato molto più livellato verso l’altro, tutte le squadre di vertice si sono rinforzate”.

Anche sul mercato Inzaghi ha una richiesta precisa e conferma la volontà di completare la rosa con un braccetto difensivo: “Ci manca un giocatore visto l’infortunio di Buchanan, ma anche oggi eravamo qua con tutti i dirigenti e con il nuovo presidente. Ho la fortuna che ho dei dirigenti capaci, dobbiamo mettere un giocatore importante che ci dia delle rotazioni in più“.

Inzaghi alla vigilia di Genoa-Inter: “Zielinski rimane fuori, Lautaro voglioso di ricominciare”

Domani al ‘Ferraris’ non ci sarà il nuovo acquisto Zielinski, che rimane ai box per infortunio insieme a de Vrij e al lungodegente Buchanan.

Inzaghi si sofferma sulle scelte per la gara contro i Grifoni: “Abbiamo avuto dei rallentamenti in qualche giocatore, ma sono già praticamente rientrati tutti eccetto Zielinski, che abbiamo deciso di preservare per qualche altro giorno. A Lecce ci sarà: rimangono fuori solo lui e de Vrij. Bisseck sta lavorando molto bene, ha fatto un’ottimo preparazione. Il dubbio tra lui e Pavard me lo porterò fino a domani. Lautaro Martinez titolare? Ha lavorato molto bene senza rallentamenti, è in discreta forma. Spetterà a me decidere se farlo partire o farlo entrare, ma l’ho visto motivato e voglioso di ricominciare”.

Inzaghi infine torna sul mercato e sui movimenti in attacco: “Un grazie a tutti, in particolare ai miei dirigenti che sono riusciti a mantenere un Inter competitiva sia in Italia che in Europa. Nel parco attaccanti sono state fatte delle valutazioni e abbiamo scelto in questo momento di rimanere così con i cinque punte. Adesso senza il difensore sarebbero tutti dentro, poi se arriverà un nuovo innesto in difesa bisognerà prendere una decisione per le liste. Sappiamo che il mercato è in evoluzione fino alla fine del mese“.