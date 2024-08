Esclusione e scintille nello spogliatoio: ecco l’annuncio UFFICIALE

La doppia presa di posizione è arrivata immediatamente e rischia di trascinare il caso ancora a lungo. Ecco cosa è successo

Mancano ancora pochi giorni prima dell’inizio ufficiale della stagione di Serie A, ma in giro per l’Europa molti campionati sono già entrati nel vivo. Gli italiani che stanno provando a ritagliarsi spazi di manovra all’estero non sono pochi. A cominciare da Gennaro Gattuso, che ha accettato la corte dell’Hajduk Spalato per rimettersi in gioco. Poco prima della seconda sfida di campionato, però, il tecnico italiano è finito al centro di un vero e proprio ‘caso’ esploso nello spogliatoio.

Come evidenziato da ’24sata’, infatti, Gattuso e Perisic sarebbero stati protagonisti di un diverbio piuttosto acceso. Sarebbe stato proprio questo il motivo per il quale l’ex tecnico di Milan e Napoli avrebbe deciso di escludere l’esterno croato dalla lista dei convocati per la prossima sfida contro la Lokomotiv Zagabria. Decisione che ha letteralmente fatto saltare il banco, dividendo l’opinione pubblica e provocando la reazione immediata di Perisic sui social. L’ex Tottenham ed Inter ha infatti affidato ad una storia pubblicata sul suo profilo Instagram le prime impressioni a caldo. Ecco quanto scritto da Perisic: “Oggi è una partita importane e non voglio disturbare i ragazzi o il club attirando l’attenzione su di me. Buona fortuna alla squadra. Ci sarà modo nei prossimi giorni di parlare di quello che è successo”.