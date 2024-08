Affare a zero Milan-Inter: nome a sorpresa, la data della firma

Le ultime di calciomercato Inter e Milan mettono in evidenza la possibilità di una grande operazione per la difesa

Le ultime tre settimane di calciomercato di Inter e Milan si preannunciano piuttosto calde. I rossoneri devono prendere un centrocampista, con Fofana sempre in cima alla lista nonostante le richieste del Monaco e l’ingresso in scena del Manchester United, e il vice Morata. Tutto fatto invece per il laterale destro, ovvero Emerson Royal.

I nerazzurri dovrebbero invece acquistare un vice Bastoni, mentre in attacco potrebbe arrivare un nuovo rinforzo – o due, di cui un calciatore cresciuto nel vivaio interista – solo in caso di uscita di Arnautovic e Correa. Entrambi sono difficili da piazzare altrove. Le due milanesi avevano in mente anche un grande investimento in difesa, seppur legato a una grande cessione. Quella di Tomori o di Thiaw, per quanto riguarda il Milan; di Stefan de Vrij per l’Inter.

L’investimento è stato rimandato all’estate prossima, un investimento che potrebbe essere anche al risparmio visto che il mercato dei (possibili) parametri zero del 2025 offre diverse opportunità interessanti. Una di queste ‘conduce’ in Germania, precisamente all’Union Berlino. Parliamo di Danilho Doekhi, un nome che si è sentito spesso nominare negli ultimi due anni dato che l’olandese è stato a lungo nel mirino del Napoli. Come della stessa Inter.

Inter e Milan, Doekhi sarebbe un grande acquisto (a zero)

Cresciuto tra Excelsior e Ajax, nonché in scadenza a giugno 2025, Doekhi è un ‘colosso’ di un metro e novanta difficile da superare nell’uno contro uno. Nonostante la grande stazza, è bravo nel gioco coi piedi e ad impostare l’azione. Lo scorso 30 giugno ha compiuto 26 anni, è nel pieno della carriera e con ancora dei margini di crescita.

Inutile dire che a zero sarebbe un acquisto notevole sia per l’Inter che per il Milan, nell’ottica ovviamente di un cambiamento all’interno del pacchetto arretrato. Nella linea a tre di Inzaghi potrebbe fare sia il ‘braccetto’ di destra che il centrale. A tre ci ha giocato anche con l’Union stessa, come in quella a quattro che utilizzerà Fonseca nel Milan.