Emergenza totale per i nerazzurri: infortunio ed esordio a rischio

Un problema dietro l’altro per i nerazzurri che si ritrovano alle prese con una vera emergenza: altro stop ed esordio a rischio

Un problema dietro l’altro ed adesso l’esordio diventa sempre più complicato. È vera emergenza per l’Atalanta che tra quattro giorni sarà impegnata contro il Real Madrid nella Supercoppa europea. Un appuntamento storico per la Dea che si avvicina però in piena emergenza.

Il caso Koopmeiners è solo uno dei problemi che Gasperini deve affrontare con vista sull’esordio stagionale: Scalvini è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio che gli ha impedito anche di partecipare agli Europei e Scamacca si è appena operato e resterà fuori per un po’. I nerazzurri hanno tappato il buco centravanti acquistando in pochi giorni Retegui, ma i problemi non sembrano finiti.

Nell’ultima amichevole contro il St. Pauli (persa 3-0) non era presente Nicolò Zaniolo: per l’attaccante si parla di tendinite, un problema che preoccupa in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Atalanta, Gasperini nei guai: Zaniolo in dubbio per il Real Madrid

Già da ieri si parla dell’infortunio di Zaniolo e della possibilità che il calciatore, acquistato dal Galatasaray quest’estate, possa saltare la sfida di mercoledì contro il Real Madrid.

Un’assenza che, nel caso, complicherebbe i piani di Gasperini che si ritrova già a fare i conti – come detto – con numerose assenze. Di certo, la tendinite complica l’avvicinamento alla Supercoppa e all’inizio del campionato, quando Zaniolo avrebbe bisogno di minuti di campo per riprendersi dallo stop per la frattura del quinto metatarso dello scorso maggio, con operazione e stop che lo ha escluso dagli Europei.