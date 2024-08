Juventus-Koopmeiners, la scelta a sorpresa: cambia tutto

La Juventus continua a seguire Koopmeiners, ma gli scenari di mercato sono in rapida evoluzione: scelta inattesa

Tantissimi fronti da seguire, per Giuntoli, nel mercato della Juventus, che in questo mese di agosto propone un numero elevatissimo di possibili operazioni in entrata e in uscita, per ultimare una autentica rivoluzione sulla rosa bianconera. Per quanto riguarda i possibili acquisti, in cima alla lista dei desideri rimane l’atalantino Koopmeiners, ma resta difficile arrivare all’olandese, per le elevate richieste dei bergamaschi e non soltanto.

Per la Juventus, sarà fondamentale innanzitutto mettere a segno tutte le cessioni in programma con il maggior profitto possibile, ma visto l’alto numero di giocatori da piazzare non è detto che sia possibile. Conseguentemente, per i bianconeri potrebbe dover essere necessario rinunciare ad almeno uno dei loro obiettivi in entrata.

Nel sondaggio proposto per ‘Ti Amo Calciomercato’ su ‘X’, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la rinuncia più opportuna per i torinesi, tra acquisti e cessioni. Il 46,7% dei votanti rinuncerebbe proprio all’acquisto di Koopmeiners. La rinuncia a Todibo invece è stata votata solamente dal 25% dei partecipanti al sondaggio. Opzioni assai meno prese in considerazione quella del sacrificio di Fagioli (19,6%) o di Yildiz (8,7%).