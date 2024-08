Guaio Inzaghi, UFFICIALE: ha già finito la stagione

Guaio per Inzaghi, infortunio e stagione già finita: la diagnosi è ufficiale

Una notizia terribile che sconvolge la stagione nerazzurra. Un infortunio gravissimo che compromette l’intera stagione.

La diagnosi è arrivata dopo la gara amichevole tra Inter e Pisa. Il terzino portoghese della squadra toscana Tomas Esteves ha infatti rimediato una lesione completa del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, terminando anzitempo la sua stagione. Davvero una brutta botta sia per il giocatore, che in queste amichevoli aveva dato dei segnali più che positivi, sia per il Pisa, che adesso è costretto a intervenire sul mercato per trovare un sostituto.

Pisa, UFFICIALE: infortunio per Esteves

Una brutta notizia dunque per Filippo Inzaghi, che dovrà fare a meno del suo terzino per il resto della stagione.

Di seguito il comunicato:

“La Società Pisa Sporting informa che il calciatore Tomas Esteves, infortunatosi venerdì 2 agosto durante la gara amichevole con l’Inter ha riportato la lesione completa del tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Seguito dallo Staff medico societario il calciatore è stato sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia); l’operazione, eseguita dal Professor Lasse Lempainen è perfettamente riuscita e adesso verrà stabilito, sempre in accordo con lo Staff medico del Pisa Sporting Club il percorso riabilitativo che il calciatore inizierà non appena possibile”.