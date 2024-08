“L’incastro finale”: Giuntoli instancabile, un altro colpo in arrivo

Alle prese con il ‘caso’ Chiesa, Giuntoli si avvicina sempre più alla chiusura di un’altra operazione in entrata. Ecco le ultime

Il calciomercato della Juventus ruota in parte attorno a Chiesa, il cui agente Fali Ramadani è atteso in Italia a giorni per definire il futuro dell’esterno messo all’angolo da Giuntoli e Thiago Motta. Il Football director bianconero sta facendo il possibile e l’impossibile per piazzare altrove il figlio d’arte, in modo da scongiurare l’addio a zero e annessa firma da svincolato con l’Inter.

A proposito di Chiesa e Inter, stamattina ‘Tuttosport’ ha rilanciato l’ipotesi di un clamoroso scambio (più soldi ai nerazzurri) con Davide Frattesi, ‘scontento’ del suo status all’interno della rosa di Inzaghi. Nel mercato se ne vedono tante, ma uno scambio del genere è puro fantamercato.

“Mi sembra molto difficile – ha detto Gianluca Oddenino, giornalista de ‘La Stampa’, al programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – Il centrocampista mi sembra dentro al progetto dell’Inter e, quindi, i due non sono esuberi alla pari”.

L’altra notizia del giorno riguardante il mondo Juve è, senza dubbio, il rinnovo di Gleison Bremer fino a giugno 2029: “Per Thiago Motta è il punto di forza della difesa. La Juve lo ritiene incedibile”. Nel nuovo accordo è stata inserita una maxi clausola, esercitabile soltanto dall’estate 2025, dal valore superiore ai 60 milioni di euro.

Non solo cessioni, con Chiesa in prima fila, le ultime settimane di mercato saranno intense per la Juve pure sul fronte entrate. Koopmeiners resta il principale obiettivo: “Credo che alla fine vestirà il bianconero, sarei stupito del contrario – ha sottolineato Oddenino – Questo della Juventus è un mercato monstre sia in entrata che in uscita. Tante operazioni per cambiare volto ad una squadra che sarà radicalmente diversa”. Il nuovo colpo più vicino è però Jean-Claire Todibo.

Juventus-Todibo, l’affare si farà: “Va trovato l’incastro finale”

Come scritto da Calciomercato.it il 4 agosto, “ci vorrà ancora un po’ di tempo per definire l’affare tra la Juve e il Nizza. Dopo il no alla prima offerta sui 30 milioni tra prestito e riscatto, ci sono stati nuovi contatti tra le parti con i bianconeri forti del sì del francese e quindi convinti di potere chiudere presto, con la formula appunto del leasing”.

A ‘Ti Amo Calciomercato’, trasmissione in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, Oddenino ha confermato che l’operazione per Todibo è prossima al traguardo: “Va solo trovato l’incastro finale”.