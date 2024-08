Juventus, UFFICIALE: oltre 88 milioni di euro

Il mercato della Juventus più nel vivo che mai, la cifra da 88 milioni di euro che impatta pesantemente sugli scenari bianconeri

Saranno giorni caldissimi, i prossimi, per la Juventus, che mentre sul campo, agli ordini di Thiago Motta, proverà a trovare una amalgama accettabile, al di fuori, sul mercato, sarà impegnata su svariati fronti. Una situazione decisamente delicata e non facile, per Giuntoli, che sarà chiamato ad acquisti importanti, ma prima a sfoltire la rosa dai tantissimi esuberi.

Il club è stato chiaro, tutti i giocatori che sono stati esclusi dalla partita di sabato con il Brest sono fuori dai piani e ufficialmente sul mercato. Il che significa che entro il mese di agosto andranno ceduti. Un lungo elenco, quello dei giocatori in uscita, che comprende i vari Chiesa, Szczesny, Arthur, McKennie, Rugani, De Sciglio, Milik, Kostic e Tiago Djalo.

Secondo una analisi condotta da ‘Calcio e Finanza’, se la Juventus dovesse riuscire effettivamente in tutte le cessioni riuscirebbe ad avere un effetto positivo sul suo bilancio dal valore di oltre 88 milioni di euro. Tale sarebbe infatti il risparmio complessivo legato al peso a bilancio di tutti i giocatori coinvolti considerando l’ammortamento annuale e lo stipendio lordo.

In cima a questa classifica, naturalmente, c’è Chiesa, che pesa a bilancio, da solo, per oltre 23 milioni di euro. Anche Arthur, però, pesa per circa 17,5 milioni di euro, seguito da Szczesny con 13,5 milioni. Giuntoli è atteso da una missione delicatissima, riuscire a portarla a termine potrebbe aprire scenari molto importanti e permettere investimenti elevati per gli ultimi acquisti, accumulando un vero e proprio tesoretto.