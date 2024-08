Infortunio e cambio obbligato in amichevole: fiato sospeso per il bomber

Brutte notizie quando mancano poche settimane all’inizio della stagione: attaccante infortunato

Un infortunio in amichevole tiene in apprensione l’allenatore che rischia di dover fare a meno di uno dei suoi punti fermi.

Rischia di iniziare in salita la stagione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attesa dalla finalissima di Supercoppa Europea con il Real Madrid di Carlo Ancelotti in programma il prossimo 14 agosto per poi debuttare in campionato pochi giorni dopo sul campo del Lecce. In questo intenso inizio di stagione, infatti, Gian Piero Gasperini rischia di dover fare a meno di uno dei suoi titolarissimi e protagonisti della passata stagione.

Questo pomeriggio, in occasione dell’amichevole con il neopromosso Parma andata in scena allo stadio ‘Ennio Tardini’, il tecnico dell’Atalanta è stato costretto a sostituire Gianluca Scamacca nel corso del secondo tempo della sfida ai ducali.

Atalanta, infortunio per Scamacca in amichevole

Il risultato era sul 2-1 in favore dei ducali (gol di Man e Bonny prima del momentaneo 2-1 siglato da Ademola Lookman) quando Gianlcua Scamacca è stato costretto a essere sostituito.

L’attaccante ex Sassuolo è stato sostituito dal belga ex Milan Charles De Ketelaere, subentrato all’attaccante nerazzurro reduce dalla negativa esperienza di Euro 2024. Un problema al ginocchio lo ha costretto a concludere anzitempo la partita e le sue condizioni verranno valutate con maggiore attenzione nelle prossime ore.