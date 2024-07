Niente da fare per la Juve: accordo a un passo per il ritorno lampo

Le ultime notizie dalla Spagna chiamano in causa anche la Juventus, molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite per puntellare l’organico. Affare sempre più in salita

Quella che è entrata nella sua fase centrale è una settimana solo apparentemente interlocutoria per la Juventus. Dopo aver ufficializzato le cessioni di Huijsen e Soulé, infatti, i bianconeri sono chiamati a stringere i tempi per Todibo, ma non solo. L’assalto convinto sferrato ad Adeyemi – con la porta aperta lasciata ad altri profili nel caso in cui non si creassero le condizioni propizie per il tedesco – si inseriscono proprio in questo filone.

In un mosaico ancora tutto da comporre, non vanno trascurate neanche le catene dei terzini. Con il passaggio in pianta stabile alla difesa a quattro, infatti, sia sul versante destro che su quello sinistro i bianconeri potrebbero essere chiamati a puntellare l’organico. Alla luce della volontà di affondare il colpo per Koopmeiners e in assenza di cessioni ‘pesanti’, però, Giuntoli non può destinare una fetta cospicua del proprio budget per la situazione riguardante i terzini. Motivo per il quale potrebbero farsi strada, come eventuali soluzioni last minute, occasioni in prestito. La stessa formula con la quale, ad esempio, la Juventus avrebbe voluto avviare i dialoghi, mai seriamente approfonditi, per Joao Cancelo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ha messo la freccia per Cancelo

In ottica Juve l’opzione Cancelo non è mai stata seriamente presa in considerazione. Alle proposte del suo entourage non hanno fatto seguito trattative concrete. Tuttavia, le chances che l’esterno lusitano continui la sua esperienza con la maglia del Manchester City sono assolutamente risicate. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna ne sono una testimonianza inequivocabile.

Secondo quanto riportato da sport.es, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a chiudere l’operazione impostando la trattativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Da limare gli ultimi dettagli sulla valutazione del calciatore, per il quale il City continua a chiedere 25 milioni di euro. Ad ogni modo tutto lascia presagire che la fumata bianca possa essere trovato in tempi relativamente brevi. Per la gioia di Cancelo, che ha accettato sin da subito con convinzione la possibilità di ritornare in blaugrana.