Decisione UFFICIALE della Figc: due club fuori dal campionato, già sostituiti

Decisione ufficiale della Figc che ratifica l’esclusione dal campionato di due club e annuncia l’organico completo con le due sostituzioni

La Figc ha ratificato l’organico del prossimo campionato nel corso del Consiglio Federale che ha toccato diversi argomenti.

Nel corso del vertice è stato deciso di convocare l’Assemblea Statutaria straordinaria per il prossimo 4 novembre, cui seguirà la convocazione dell’Assemblea elettiva ordinaria. L’Assemblea Statuaria dovrà rivedere la rappresentazione delle varie componenti federali per andare incontro all’emendamento Mulé di cui si è molto discusso nelle scorse settimane.

Nel Consiglio Federale si è però parlato anche di iscrizione al campionato e della ratifica dell’organico per la prossima stagione. Un argomento che ha riguardato la Serie B femminile, torneo in cui si è registrata la defezione di due club: il Pomigliano Calcio Femminile che ha rinunciato all’iscrizione e la Meran Women che non è stata ammessa. In seguito a queste due esclusioni, sono state valutate le domande presentate alla Covisof ed è stato deciso di integrare l’organico con le società Academy Calcio Pavia e Orobica Calcio Bergamo.

Serie B femminile, la Figc ratifica il nuovo organico: il Pomigliano sparisce

Si completa così l’organico della Serie B femminile con l’ingresso dei club di Pavia e Bergamo a completare le squadre che già avevano ottenuto il via libera.

La decisione della Figc ratifica quindi quale sarà la griglia di partenza del prossimo campionato cadetto del calcio femminile, ma arriva anche un’altra notizia che riguarda proprio una delle due società escluse, il Pomigliano: la squadra campana sembrava destinata a ripartire dall’eccellenza ma non dovrebbe andare così, con il club che potrebbe abbandonare totalmente il progetto.