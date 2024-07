“È tornata la Marotta League”: botta e risposta al veleno sull’Inter

L’Inter di Inzaghi è partita forte contro il Las Palmas. Il rigore assegnato e realizzato da Taremi scatena subito le polemiche

Al ‘Manuzzi’ di Cesena l’Inter sta disputando la terza amichevole della sua pre-season, la prima in realtà contro un avversario di livello. La squadra di Simone Inzaghi è partita subito forte, trovando già all’11 – con uno scatenato Taremi – la rete del vantaggio. L’ex Porto ha fatto poi doppietta.

L’iraniano ha castigato su calcio di rigore, da lui stesso conquistato. Un rigore netto, Herzog lo travolge dandogli un calcio, che però ha prontamente scatenato le polemiche su X. Tanti i tweet, alcuni di essi raccolti da Calciomercato.it, di ironia e sarcasmo sui nerazzurri, con annesso ritorno della “Marotta League”.

Ci sono in verità anche commenti di tifosi interisti, ovviamente in difesa della propria squadra. Uno di questi è in risposta proprio a coloro i quali parlano di “Marotta League”, evidenziando la mancata assegnazione di un secondo penalty, anch’esso netto, per fallo ai danni di Correa.

