James Rodriguez sbarca in Serie A: derby italiano tra top club

Coppa America super per James Rodriguez, che adesso vuole rilanciarsi in Europa: sul mercato ci pensa il Napoli oltre a un’altra squadra italiana

Ha incantato in Coppa America con la Colombia e si è rilanciato anche sulla scena internazionale. Stiamo parlando di James Rodriguez, assoluto protagonista con i ‘Cefeteros’ nel torneo continentale che si è svolto negli Stati Uniti.

L’ex Real Madrid ha ritrovato la vena di un tempo e con il suo talento trascinato la Colombia fino alla finalissima, dove la squadra del Ct Nestor Lorenzo si è arresa solo ai supplementari ai campioni del mondo dell’Argentina. James Rodriguez si è contraddistinto come l’uomo del torneo ed è stato premiato MVP della manifestazione. Per lui una rete e sei assist, oltre a giocate deliziose e che hanno strappato gli applausi del pubblico americano. Il mancino colombiano è rinato e adesso vuole rilanciarsi in Europa sul mercato.

Tentazione James Rodriguez: duello Lazio-Napoli in Serie A

James Rodriguez si è svincolato dal San Paolo e sta cercando una nuova sistemazione in Europa dopo le esperienze tra le altre in passato al Real Madrid e al Porto.

Alcuni intermediari lo stanno proponendo a diverse squadre: Real Betis, un romantico ritorno al Porto, ma anche alla Lazio come scrive il ‘Messaggero’. Il club di Lotito valuterà un possibile approdo a Formello del colombiano, che eventualmente arriverebbe a parametro zero. Una suggestione che potrebbe tentare il patron laziale e la dirigenza, anche se l’ingaggio da oltre 4 milioni di euro netti all’anno sarebbe un ostacolo per la Lazio. Inoltre, insieme ai capitolini anche il Napoli starebbe pensando a James Rodriguez. Gli azzurri del nuovo tecnico Conte – come scrive stavolta ‘La Repubblica’ – sarebbero interessati agli scenari in merito al mancino classe ’91. Da capire adesso se le due italiane andranno fino in fondo per riportare James Rodriguez in Europa.