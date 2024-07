Rescissione e firma a zero: il clamoroso ritorno di James Rodriguez

Premiato come miglior calciatore della Copa America 2024, James Rodriguez ha voglia di tornare in Europa. Le ultime

James Rodriguez si conferma gran calciatore da tornei brevi. Vedi la Copa America che si è appena conclusa in cui ha trascinato la sua Nazionale fino alla finale con l’Argentina persa ai supplementari a causa del gol di Lautaro Martinez.

Il 33enne è stato premiato quale miglior calciatore della competizione, un riconoscimento che potrebbe consentirgli a breve di strappare un nuovo contratto in un club europeo. Stando alle informazioni provenienti dal Sudamerica, in particolare dal Brasile, James Rodriguez ha risolto intanto l’accordo che lo legava al San Paolo, dove era approdato un anno fa, fino al 2025.

Rodriguez ha voglia di tornare in Europa. Per lui si parla di possibile riapprodo al Porto, il primo club del Vecchio Continente in cui militò quando lasciò il Sudamerica, nella fattispecie l’Argentina. In passato il classe ’91 è stato anche in orbita Serie A, come molti ricorderanno Ancelotti lo avrebbe voluto al Napoli quando era sulla panchina azzurra.