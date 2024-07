Marotta si vendica e lo porta all’Inter: addio alla Juve

Stavolta può essere l’Inter a beffare la Juventus. Ecco il colpo scelto che Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero mettere a segno, creando un enorme dispiacere al mondo bianconero

Con un vero e proprio blitz, Cristiano Giuntoli e la Juventus hanno soffiato all’Inter, Cabal. Il calciatore sarà così a disposizione di Thiago Motta per la nuova stagione e completerà il reparto difensivo della squadra bianconera.

Un affare, a sorpresa, costato dodici milioni di euro, che ha spiazzato Beppe Marotta e il suo team mercato, che ora potrebbe decidere di confezionare una vendetta alla Juventus. In questi giorni si è tornati a parlare della possibilità di vedere Adrien Rabiot con la maglia nerazzurra, ma al momento il giocatore appare più propenso a sposare un progetto all’estero. Il Real Madrid è il sogno, ma attenzione alla pista che lo porterebbe in Premier League, dove c’è il Liverpool che lo sta corteggiando.

Così l’Inter sta fiutando un altro affare, che guarda però alla prossima stagione. Stiamo parlando di Federico Chiesa. L’esterno non rientra più nei piani della Juve, che vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato, ma c’è la concreta possibilità, che l’ex Fiorentina decida di andare in scadenza (ha un accordo fino al 30 giugno 2025) così da poter strappare un contratto ancora più ricco. Oggi oltre alla pista estera per Chiesa si registra l’interesse di Roma e Napoli.

Calciomercato Inter, Juve beffata: è Chiesa la scelta dei tifosi

Per quanto riguarda l’Inter, invece, come detto, è una possibilità che può concretizzarsi solo a costo zero. Una possibilità questa che piace agli utenti della pagina Telegram di Calciomercato.it che hanno preso parte al sondaggio.

La redazione ha chiesto come dovrebbe vendicarsi Beppe Marotta dopo lo scippo di Cabal da parte della Juve: ingaggiare a parametro zero Federico Chiesa per il 50% degli utenti che hanno votato sarebbe la scelta migliore. Una vendetta, dunque, servita lentamente.

Sul piatto c’erano altre ipotesi che sono state votate meno: ha raccolto una preferenza importante, però, un possibile inserimento dell’Inter su Raspadori che tanto piace anche alla Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Un’idea che ha totalizzato il 28% delle preferenze, il doppio rispetto al suggerimento di prendere Jean-Clair Todibo in prestito. Non ha convinto per nulla, invece, l’idea di un ritorno di fiamma per Adeyemi.