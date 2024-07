Giuntoli l’ha rifatto: 40 milioni e svolta a sorpresa per l’attacco

“Almeno un giocatore per reparto”, ha dichiarato Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta. Pronti tre colpi con una sorpresa: tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa Juve

“Vorremmo fare un squadra competitiva, dando un occhio ai conti e ci saranno ancora degli sviluppi. Vorremmo puntellare ancora la squadra con un giocatore per reparto“. Lo ha annunciato Cristiano Giuntoli a margine della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta. Dopo gli acquisti di Di Gregorio, Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Cabal, la dirigenza della Juventus prepara almeno altri tre colpi in entrata.

“Sono stati ceduti quattro giocatori: Iling-Junior, Barrenechea, Kean e Kaio Jorge e sono arrivati Douglas Luiz, Di Gregorio, Cabal e Thuram. Volevo fare delle precisazioni su presunti fuori rosa. Tutti i calciatori fanno parte della Juventus e sono tutti bravi calciatori e ragazzi straordinari. Le considerazioni verranno fatte a fine mercato”. Il direttore bianconero ha fatto il punto sul mercato, annunciando altri colpi ma anche valutazioni sui calciatori attualmente in rosa. Come noto, infatti, serviranno delle cessioni e sacrifici in uscita per i prossimi colpi.

In cima alla lista di Giuntoli e Thiago Motta, per difesa e centrocampo, ci sono Todibo e Koopmeiners. Le due trattative con Nizza e Atalanta sono piuttosto complicate, sicuramente non immediate, e la Juve dovrà prima cedere. Il club francese ha già rifiutato oltre 35 milioni dal West Ham, mentre Percassi ha già avvisato i bianconeri: Koop non è in vendita e serviranno 60 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta. Per l’attacco, invece, starebbero salendo le quotazioni di Galeno del Porto.

Calciomercato Juve, Todibo, Koopmeiners e Galeno: Giuntoli prepara l’assalto all’esterno del Porto

L’esterno brasiliano 26enne, con passaporto portoghese, starebbe scalando posizioni nelle gerarchie della dirigenza bianconera. L’attaccante è reduce dalla sua migliore stagione, chiusa con 15 gol, non pochi per un esterno.

C’è già il gradimento di Thiago Motta, ma a far salire la sua quotazione è la necessità del Porto di fare cassa in tempi brevi per il fair play finanziario. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Galeno ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma potrebbero bastarne 30-40. Vale lo stesso discorso di Todibo e Koopmeiners: prima le cessioni, poi l’assalto.