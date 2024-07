Doppia batosta in allenamento, UFFICIALE: crociato ko per due calciatori

È pesantissima la diagnosi dopo gli infortuni accorsi nell’allenamento di mercoledì: crociato ko per due calciatori, assenza lunghissima

Se il buongiorno si vede dal mattino, c’è davvero da preoccuparsi per come è partita la stagione. Il ritiro pre-campionato si è trasformato in un incubo con il doppio gravissimo infortunio che può condizionare l’intera annata del club.

Che i problemi fisici in fase di preparazione siano dietro l’angolo è cosa nota ed è altrettanto noto che durante il mercato qualcosa si può sempre fare per porre rimedio. Quando però la sfortuna sembra concentrarsi su un unico club forse è meglio restare fermi e aspettare che passi la burrasca.

E probabile che è questo ciò che sta pensando in questo momento l’Eintracht Braunschweig, formazione che milita nella 2.Bundesliga, la Serie B tedesca. La formazione si è ritrovata a fare i conti nel pomeriggio di mercoledì con un duplice infortuni e gli accertamenti medici hanno dato il peggior esito possibile: crociato ko per entrambe i calciatori.

Per il portiere Tino Casali e l’esterno Sidi Sané i tempi di recupero si preannunciano lunghi, con entrambi calciatori costretti a restare ai box per diversi mesi. Lo scrive l’Eintracht nel comunicato con il quale mette al corrente delle diagnosi del doppio infortunio. Il portiere fa i conti con uno strappo parziale al legamento crociato anteriore e uno strappo al legamento laterale: necessario l’intervento chirurgico e un’assenza dai campi per molto tempo.

Eintracht, si fa male il fratello di Sané: i tempi di recupero

Non è andata molto meglio a Sidi Sané, fratello minore dell’attaccante del Bayern Monaco: anche per lui l’infortunio ha riguardato il crociato. In questo caso si tratta della lesione del legamento crociato del ginocchio destro: il 21enne dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e dovrà stare fermo per molti mesi.

Una vera mazzata visto che Sané anche lo scorso anno fu costretto a saltare diversi match per un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio. Ovviamente grande sconforto in casa dell’Eintracht con l’amministratore delegato sport Benjamin Kessel che ha espresso profonda amarezza per la duplice notizia: “Casali finora ha fatto una buona preparazione e anche Sané aveva grandi progetti dopo un primo anno non semplice. Garantiremo – assicura – a Tino e Sidi il miglior supporto possibile nel loro percorso riabilitativo”. Da valutare ora eventuali modifiche nelle strategie sul mercato con la valutazione della necessità di intervenire per sopperire alla duplice assenza.