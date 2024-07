È Conte l’antagonista dell’Inter: “Fonseca e Thiago Motta hanno limiti enormi”

L’Inter riparte con i favori del pronostico dopo lo scudetto e la seconda stella dell’ultimo campionato. Conte in prima fila per insidiare i nerazzurri di Inzaghi

Parte la nuova stagione dell’Inter con il raduno ad Appiano Gentile della squadra campione d’Italia, a ranghi ridotti per l’assenza dei vari nazionali.

Simone Inzaghi è carico per la nuova stagione e ieri è stato protagonista della conferenza stampa prima del ritiro, con l’ufficialità anche del rinnovo di contratto fino al 2026 con il club nerazzurro. Annuncio arrivato per bocca del presidente Marotta, che ha elogiato e applaudito il lavoro negli ultimi anni dell’allenatore piacentino che andrà a percepire un ingaggio da quasi 7 milioni di euro più bonus. Inzaghi era in scadenza nel 2025 e punta a confermarsi in campionato, oltre a fare strada anche in Champions League. Lo stesso mister nerazzurro non si è voluto sbilanciare sulle avversarie in campionato nella lotta scudetto: “Se la rivale principale sarà la Juve? Hanno cambiato guida tecnica e sarà un’antagonista molto pericolosa così come tutte le altre“.

Inter, Conte il primo rivale per lo scudetto: “Trasformerà il Napoli”

L’Inter parte con i favori del pronostico, mentre le altre big in lotta per il titolo stanno cambiando tanto in primis in panchina.

La Juventus sta investendo sul mercato e si è affidata a Thiago Motta, mentre il Milan ripartirà da Fonseca. L’ex nerazzurro Antonio Conte, invece, cercherà di riportare in alto il Napoli. Sulla ‘Vecchia Signora’ e i cugini rossoneri nutre grandi dubbi Fabio Bergomi, insider nerazzurro, che al contrario scommette sugli azzurri del neo tecnico salentino: “C’è gente che pensa di lottare per lo scudetto con Abraham-Morata e Vlahovic-Yildiz. Seri? Fonseca, Motta… degli esaltati cronici con limiti enormi – ha postato Bergomi su ‘X’ – L’unico da temere è Conte, che trasformerà quegli scappati di casa in 22 leoni ogni domenica. Fine. Dimenticavo: l’Inter è la squadra che a oggi ha fatto il miglior mercato e si è rinforzata di più”.