Nuova sanzione in campionato: 12 punti di penalizzazione

Non si prospetta un ritorno in Premier League molto semplice per il Leicester che potrebbe dover fronteggiare una pesante penalizzazione in classifica

Continua a far discutere in Inghilterra il delicatissimo caso del Leicester, appena tornato in massima serie dopo un solo anno di purgatorio in Championship, campionato vinto con ben 97 punti.

Le Foxes hanno quindi messo in scena un’annata da incorniciare, cancellando immediatamente l’ombra dell’ultima retrocessione e ripartendo subito alla volta della Premier League. Altri tempi comunque rispetto alla vittoria dello storico titolo con Claudio Ranieri, quando il Leicester divenne la favola più bella d’Europa.

Ora la compagine britannica si ritrova a ricostruire in vista della prossima stagione, che si prospetta già in salita a causa di una possibile penalizzazione in termini di punti. Il club sta infatti affrontando la possibilità di incassare una detrazione come accaduto nell’ultima stagione anche a società come Nottingham ed Everton.

A marzo il Leicester è stato accusato di violazione del PSR per la stagione 2022-23 ed ha avviato rapidamente un’azione legale contro la Premier League e l’EFL. La massima serie inglese ha però confermato che una commissione indipendente ha respinto il ricorso e che un’udienza determinerà la sanzione per le Foxes.

Guai per il Leicester: rischia 12 punti di penalizzazione

Ad entrare maggiormente nel dettaglio della delicata situazione del Leicester ci ha pensato Keith Wyness, che è stato CEO a Goodison Park tra il 2004 e il 2009.

Alla nuova edizione del podcast di ‘Football Insider’ ha ammesso: “È stato un pessimo giudizio da parte loro passare all’offensiva. Non credo che avessero molte possibilità. Ha tolto loro ogni possibilità di recuperare punti perché non hanno collaborato”.

Wyness ha quindi ribadito come questa situazione sarà un grosso problema e “stanno valutando una detrazione minima di 12 punti per il Leicester”. “Questa è la mia previsione. Potenzialmente potrebbe essere di più”, dice l’esperto che infine chiude sottolineando:

“Prima ottengono il numero e sanno su cosa devono concentrarsi, meglio è. Steve Cooper è il manager giusto per gestire queste sfide fuori dal campo. Hanno fatto un’ottima scelta”.

Il rischio del Leicester è quindi grosso e potrebbe portare il club ad iniziare il prossimo campionato, quello del grande ritorno in Premier, con una pesantissima detrazione di punti, che su una neopromossa rischia di pesare parecchio nella corsa salvezza. Cooper e il suo staff dovranno essere bravi a contenere i danni e non farsi abbattere dall’inizio in salita.