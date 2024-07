Non solo Koopmeiners, nuova offerta Juve da 45 milioni: hanno già risposto

Calciomercato Juventus, la proposta bianconera sarebbe stata rispedita al mittente. La presa di posizione non è tardata ad arrivare

Dopo aver chiuso l’operazione Khephren Thuram, ufficializzato nel corso delle scorse ore, la Juventus sta continuando a muovere passi importanti sia in entrata che in uscita. Sebbene l’obiettivo numero uno del mercato bianconero sia l’acquisto di un calciatore dalle caratteristiche di Koopmeiners, la ‘Vecchia Signora’ sta continuando a sondare diverse situazioni per rinforzare anche gli altri reparti.

In attesa di novità sul fronte Chiesa, il cui addio rappresenterà un vero e proprio punto di svolta per le strategie della Juventus, la ‘Vecchia Signora’ ha giù individuato diversi papabili sostituti per le corsie esterne. Nelle ultime ore dall’Inghilterra sono arrivati segnali distensivi tra ten Hag e Sancho: notizia che non può non chiamare in causa la Juve, da tempo interessata al jolly inglese, a determinate condizioni. Nelle ultime ore, intanto, ai bianconeri è stato accostato con una certa insistenza il profilo di Pepê. Il calciatore del Porto, brasiliano ma con passaporto italiano, avrebbe calamitato l’interesse convinto di Cristiano Giuntoli, disposto a mettere sul piatto circa 45 milioni di euro per provare a far saltare il banco.

Secondo quanto evidenziato da UOL Esporte, però, la proposta della Juventus sarebbe stata rispedita al mittente dal club lusitano che sarebbe disposto a privarsi del suo gioiello solo se arrivasse un club disposto a mettere sul piatto 75 milioni di euro: il valore, cioè, della clausola rescissoria che lega Pepê al Porto.