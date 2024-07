UFFICIALE l’addio alla Juventus: se ne va ai nerazzurri

Colpo in uscita in casa Juventus, che ha ufficializzato l’affare con il club nerazzurro. Nuova avventura per il centrocampista

Mentre la prima squadra della Juventus inizia a prendere forma sotto i dettami di Thiago Motta e col lavoro di Giuntoli e soci, qualcosa si muove anche dal punto di vista della ‘Next Gen’.

I bianconeri hanno ufficializzato proprio in queste ore la cessione del centrocampista classe 2003, Andrea Bonetti al Renate. Colpo interessante per i nerazzurri che proveranno a valorizzar un ragazzo che a 21 anni è già ad un punto cruciale della propria carriera da professionista.

Nella nota ufficiale pubblicata sul sito dai bianconeri si apprende: “La Juventus saluta definitivamente Andrea Bonetti. È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 2003 al Renate. Proseguirà sempre in Serie C, ma con il club lombardo, la carriera di Bonetti dopo i sei mesi in prestito al Taranto nella passata stagione prima del rientro anticipato – nella finestra invernale di mercato – in bianconero”.

Calciomercato Juventus, addio a Bonetti: UFFICIALE al Renate

Spazio quindi alle statistiche di Bonetti nel comunicato bianconero: “Con la nostra maglia, ha totalizzato 100 presenze dall’Under 17 alla Next Gen, lasciando il segno indubbiamente nelle due stagioni nelle quali ha giocato stabilmente in Primavera. Annate nelle quali sono state 65 le partite disputate da Andrea, di cui 43 soltanto nella stagione 2021/2022 quando ha giocato, da titolare, anche la semifinale di Youth League a Nyon contro il Benfica”.

Bonetti saluta quindi la compagine Next Gen della Juve a titolo definitivo. In fondo alla nota postata sul sito web i bianconeri hanno anche augurato il meglio al centrocampista class 2003.

In concomitanza lo stesso Renate ha ufficializzato il tutto sottolineando come il ragazzo abbia siglato un contratto triennale con i nerazzurri, con scadenza quindi fissata per giugno 2027. Un nuovo capitolo attende la carriera di Andrea Bonetti.