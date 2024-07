Tridente stratosferico con Ronaldo: 20 milioni l’anno e addio Serie A

Cristiano Ronaldo è legato all’Al-Nassr fino a giugno 2025. Al termine dei due anni e mezzo, avrà intascato più di 200 milioni

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, due big della nostra Serie A potrebbero raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Due big che, col portoghese ex Juventus, andrebbero a formare un super tridente, probabilmente il più forte di tutta la Saudi League.

Trentanove anni compiuti a febbraio e reduce da un Europeo deludente sul piano individuale, CR7 è legato al club arabo da un contratto che scade al termine della prossima stagione. Ovvero a giugno 2025, Tra ingaggi e bonus, il fuoriclasse portoghese andrà via dall’Arabia dopo aver intascato più di 200 milioni di euro.

Nella sua terza e ultima stagione il classe ’85 di Funchal potrebbe venir affiancato da due top del massimo campionato italiano: Paulo Dybala e Victor Osimhen. Sia il fantasista della Roma che il centravanti del Napoli, infatti, sono nel mirino dell’Al-Nassr, come confermato dal giornalista arabo Abed nella diretta di ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

“Occhio all’Al-Nassr per Victor Osimhen, così come per Paulo Dybala – ha detto Abed a ‘Ti Amo Calciomercato’ – Andrebbero a formare un super reparto d’attacco insieme a Cristiano Ronaldo. Sul bomber del Napoli c’è anche l’Al-Hilal – ha sottolineato – il quale può pagare senza problemi il cartellino del calciatore”. Vale a dire la clausola da 130 milioni di euro.

Roma, Abed a ‘Ti Amo Calciomercato’: “L’Al-Nassr offre 20 milioni l’anno a Dybala”

L’Al-Nassr farebbe sul serio soprattutto per Paulo Dybala. “Per l’argentino si parla di un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione per tre anni”, ha svelato Abed sul nostro canale youtube. Va detto, però, che la Roma non intende perdere quello che è il suo pezzo più pregiato. De Rossi punta molto su di lui, non a caso il neo Ds Ghisolfi sta già lavorando più o meno sottotraccia per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Nell’accordo in essere, ricordiamo, sono presenti ben due clausole. Una valida per l’Italia da 20 milioni, che però il club dei Friedkin può bloccare con degli interventi mirati, l’altra per l’estero fissata invece a 12 milioni. Al momento per l’ex calciatore della Juventus c’è solo l’Arabia come alternativa alla permanenza nella Capitale, dove è arrivato a parametro zero nell’estate 2022. Da escludere un possibile tentativo dalla Turchia, in particolare da parte del Fenerbahce di José Mourinho.