Stop durante le visite mediche: salta l’affare

Uno dei colpi di mercato più interessanti e attesi della giornata si stoppa improvvisamente: problemi durante le visite mediche

Sono giorni frenetici per il calciomercato, come vi stiamo raccontando sulle nostre pagine. Rumours, trattative e ufficialità si susseguono a ritmo serrato. Ma siccome il mercato estivo è anche il luogo in cui tutto può accadere e ribaltarsi in un attimo, bisogna fare attenzione anche agli affari che possono saltare all’improvviso, proprio sul più bello e quando tutto sembrava fatto.

Colpo di scena per quanto riguarda Serhou Guirassy, attaccante che era stato accostato a lungo al Milan. Il giocatore guineano, lo scorso anno allo Stoccarda, stava svolgendo le visite mediche con il Borussia Dortmund, che ha inteso pagare la clausola rescissoria da 17 milioni e mezzo di euro. Tuttavia, lo stesso club giallonero ha comunicato ufficialmente, poco fa, che nel corso del classico iter medico sarebbero emersi dei problemi, di natura non specificata, che necessitano di ulteriori approfondimenti. A questo punto, il trasferimento potrebbe anche essere a rischio.