Spagna-Francia, la telecronaca RAI fa discutere: ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiusa la sfida valida per la prima semifinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia: la RAI è finita nuovamente sotto attacco. Il motivo

Grazie ad un uno-due disarmante la Spagna è riuscita prima ad acciuffare e poi a ribaltare la Francia, strappando il pass per la finale di Euro 2024. Grande soddisfazione per le ‘Furie Rosse’, che dopo la rete inizialmente griffata da Kolo Muani ha trovato la forza di reagire prima e difendere il risultato poi. A finire sotto la lente di ingrandimento dei tanti telespettatori che hanno seguito da casa la sfida, però, è stata anche la telecronaca RAI.

Uno stoico Stefano Bizzotto ha infatti raccontato la gara per oltre 95 minuti praticamente senza voce. Chiamato ad uno sforzo senza precedenti, Bizzotto ha evidenziato non poche difficoltà soprattutto nei primi minuti, con un tono di voce particolarmente dimesso causa forza maggiore. Sovrastato dal commento tecnico di Lele Adani, che ha analizzato con enfasi soprattutto i gol che hanno di fatto deciso l’incontro, Bizzotto è comunque riuscito a terminare il racconto della sfida in crescendo. Sui vari social, però, non sono pochi gli utenti che si sarebbero auspicati un altro tipo di gestione da parte della RAI. In molti, infatti, hanno fatto notare che in quelle condizioni probabilmente sarebbe stato meglio non affidare a Bizzotto la telecronaca del match. Ad ogni modo la Spagna è comunque riuscita a liquidare la pratica Francia nei tempi regolamentari, dissolvendo lo spettro dei supplementari.